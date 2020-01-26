جامعة الإمارات تستضيف 9 وفود آسيوية

المصدر: (العين- وام)

تستضيف جامعة الإمارات 26 طالباً وطالبة يمثلون أفضل 9 جامعات آسيوية في إطار التعاون الطلابي والبحثي بين جامعة الإمارات ورابطة الجامعات الآسيوية «AUA».

وأوضح الدكتور عتيق جكة المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز رؤيتها للتبادل الأكاديمي، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الآسيوية والعالمية المرموقة في مجال دعم مسيرة التعليم العالي وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني وتعزيز العلاقات التعليمية والبحثية المشتركة بين طلبة جامعة الإمارات والجامعات الآسيوية..

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج علمي ثقافي مكثف يتنوع بين المحاضرات والندوات العلمية والحلقات المشتركة بين طلبة جامعة الإمارات والجامعات الآسيوية تحت عنوان «دولة الإمارات العربية المتحدة: الماضي والحاضر والمستقبل»، وقد خصص جزء من محاور البرنامج لتغطية التخطيط الحضري في دولة الإمارات والنظام الثقافي والاجتماعي ولاقتصادي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمدى التنوع الثقافي والاجتماعي والحضاري بالدولة.