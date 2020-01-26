تعاون بين جامعتي«الخليج» و«البحرين» الطبيتين

المصدر: عجمان - البيان

وقعّت جامعة الخليج الطبية في عجمان، اتفاقية تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا- جامعة البحرين الطبية، بهدف إرساء أسس التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، ضمن مجالي التعليم والأبحاث، والارتقاء بالقطاع الطبي ومجالات الرعاية الصحية المختلفة.

وجرى توقيع الاتفاقية، التي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي، في مقر جامعة الخليج الطبية بعجمان، بحضور كل من البروفيسور حسام حمدي، مدير الجامعة، والبروفيسور سمير العتوم، رئيس جامعة البحرين الطبية – كلية الجراحين.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من البرامج، والكفاءات بين أعضاء الهيئات التدريسية للمنظومة التعليمية المتميزة في كلتا الجامعتين، حيث تم الاتفاق على وضع نظام للممتحنين الخارجيين، يتيح لأعضاء من جامعة الخليج الطبية تقييم الطلاب في البحرين والعكس، بهدف ضمان الجودة في التعليم، بالإضافة إلى قضاء فترات تدريب في البحرين.

وأشار البروفيسور حسام حمدي إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأبواب أمام العديد من الفرص ضمن مجالات التعليم والأبحاث، وقال: «تتقاطع الجامعتان في القيم، والرؤى، والأهداف الرامية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال توظيف الابتكار في مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية، حيث نأمل مواصلة العمل بين كلتا الجامعتين بما يعود بالفائدة عليهما وعلى المنطقة بأسرها».

وأضاف إن الهدف من وراء هذه الاتفاقية هو الاستفادة من الكفاءات المتميزة في مؤسسات التعليم العالي في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن الممارسات الطبية فيها لها علاقة وثيقة بعادات وتقاليد وقيّم أهل المنطقة، حيث إن المجتمع متشابه ومترابط، ولذلك هنالك أهمية لتعاون أكبر بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد هذه الاتفاقية وتفعيلها هو نموذج متميز لهذا التعاون.

ولفت البروفيسور سمير عتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا- جامعة البحرين الطبية، إلى أن التعاون بين كلا الطرفين سيركز على ثلاثة محاور، هي تبادل الممتحنين، وإجراء الأبحاث المشتركة في مجال أمراض السرطان والسكري، وتبادل مصادر المعلومات، كما سيتم تبادل الطلاب لقضاء فترات تدريب في البحرين والإمارات.