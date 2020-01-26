مفكرة ذكية تحوّل الملاحظات لملفات رقمية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تمكّن طالب يدرس بالصف العاشر في مدرسة الدرة العالمية بالشارقة من ابتكار مفكرة رقمية ذكية تحوّل الملاحظات المكتوبة إلى ملفات رقمية، حيث تم عرضها في معرض التعليم الدولي بإكسبو الشارقة من خلال شركة «إكس بي بن»، التي تبنت الابتكار من خلال جهاز «نوت بلس»، وهو جهاز يمكنه تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الرسم إلى ملفات رقمية، عبر ربط الجهاز بالهواتف الذكية من خلال تطبيق متوفر على متجري أندرويد وأبل، وإمكانية التعديل على النصوص أو الرسومات من حيث اللون والخط والتنسيق عبر الهاتف.

تصميم صلب

وقال الطالب محمد فايز أيوب، صاحب المفكرة الذكية، إن الفكرة جاءت بإلهام من شقيقه من أصحاب الهمم «إعاقة بصرية»، مبيناً أنها عبارة عن حافظة رقمية، تأتي بتصميم صلب أنيق ذي ملمس راقٍ يشبه القماش، ومزود بمستشعرات دقيقة لمسح النصوص والرسومات، وتحوي المفكرة داخلها دفتر ملاحظات من الورق بقياس A5، وقلماً ذكياً للكتابة والرسم على الورق يستخدم الحبر ولا يحتاج للشحن، كما تم تزويدها بدليل الاستخدام وبطاقة الضمان مع روابط تحميل التطبيق، إضافة إلى عبوة حبر جاف وعبوة مزيل الحبر وكابل شحن للحافظة.

تقنية البلوتوث

ولفت إلى أن أبرز مميزات المفكرة نوعية بناء القلم الصلبة ويتم ربط المفكرة الرقمية بالأجهزة الذكية عبر تطبيق يتوافر على متجري أبل وأندرويد من خلال الاقتران عبر تقنية البلوتوث، كما أن عمر البطارية يدوم لمدة 16 ساعة كتابة دون توقف، وبمدة انتظار 50 ساعة، وشحن البطارية يستغرق ساعتين فقط، إضافة إلى تميزها بدقة التقاط خط اليد وتحويل الملاحظات المكتوبة إلى نص قابل للتحرير يمكنك نسخه ولصقه ومشاركته عبر مواقع وتطبيقات التواصل بصيغة النصوص والصور والصور المتحركة، إضافة إلى الرسم على Note + وتحويل الرسومات إلى ملفات رقمية، كما أن تجربة استخدام القلم تستوعب 45000 كلمة أو كيلومترين من الرسم لكل عبوة حبر.

واقعية

وأضاف أنه لا يتطلب ربط الهاتف بالمفكرة الرقمية بشكل دائم، بل يمكنك حفظ مذكراتك ونقلها لاحقاً على الأجهزة الذكية، وتتميز تجربة استخدام البرنامج عن استخدام الأجهزة اللوحية الذكية بالواقعية الشديدة، حيث لا تستطيع الأجهزة اللوحية التقاط النصوص عند ملامسة اليد للشاشة مع القلم في نفس الوقت، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم طرح المفكرة في الإمارات، وسعرها يبلغ 395 درهماً.