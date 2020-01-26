جائزة دولية لأستاذ بـ«نيويورك أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حاز البروفيسور كلود ديسبلان، أستاذ علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي، جائزة «إدوين جي. كونكلين» الدولية لعام 2020 في مجال علم الأحياء التنموي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أخصائيي هذا المجال لمساهمتهم البحثية المستمرة وجهودهم التعليمية المتميّزة التي تساعد على تدريب الجيل المقبل من العلماء البارزين.

ويتمحور عمل ديسبلان حول دراسة آليات تطور الدماغ، ومُختلف أنواع الخلايا العصبية التي تكتسب خواصها المميزة وترتبط مع بعضها البعض لتشكيل الدارات العصبية، كما يُركز جهوده على النظام البصري الذي يُعالج المعلومات الواردة من العين ويوجه الاستجابات السلوكية ذات الصلة.

وسلطت أعمال البروفيسور كلود الضوء على قدرة الخلايا العصبية الجذعية على إنتاج خلايا عصبية مختلفة مع مرور الوقت، ما يشير إلى انتظام آلية تشكل الدماغ. وعلاوة على ذلك، يتناول ديسبلان في أبحاثه سُبل تطور الآليات المختلفة المُكتشفة لدى الكائنات بحيث تُتيح لها القدرة على التكيف مع البيئة المحيطة بها.

وفي سياق تعليقه على الجائزة، قال البروفيسور ديسبلان: «نطمح نحن العلماء إلى تكريم أعمالنا بطبيعة الحال، ويغمرني الفخر بهذه الجائزة التي حصلت عليها من قبل مجلس جمعية علم الأحياء التنموي والتقدير الذي حظيت به في هذا المجال.