«الصحة» تقدم منحاً دراسية في مجال التمريض

المصدر: الشارقة - البيان

تروج وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في معرض التعليم الدولي 2020، بمركز إكسبو الشارقة والذي يختتم اليوم لمهنة التمريض، وسعياً لتوطين المهنة من خلال تشجيع الطلبة والطالبات للالتحاق بمهنة التمريض والقبالة، للمساهمة الفاعلة في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى.

وقدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مشاركتها بالمعرض عدداً من المنح الدراسية في تخصصات التمريض ضمن عدد من جامعات الدولة، حيث تتكفل الوزارة بالرسوم الدراسية والمواصلات والسكن، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية شهرية للطلبة .

التوطين الطبي

وأشارت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض في الوزارة إلى أن مهنة التمريض تحظى بقدر عالٍ من الاهتمام والأولوية في استراتيجية الوزارة، ويمثل معرض التعليم الدولي بالشارقة منصة وطنية مناسبة لدعم جهود الوزارة الهادفة لرفع نسبة المواطنين بالتمريض والوصول إلى أعلى المستويات المهنية والمجتمعية، ومواكبة المواصفات الصحية العالمية والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، منوهة إلى أن خطة الوزارة لتعزيز جاذبية مهنة التمريض تشمل ثلاثة محاور رئيسة، هي التحفيز، والتوعية والإعلام، بينما يركز المحور الثالث على التعليم والتدريب ليغدو التمريض مهنة جاذبة للكوادر المواطنة.

الترويج للفرص الوظيفية

ولفتت الدكتورة سمية إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي توافقاً مع تطلعاتها الطموحة للترويج للفرص الوظيفية المتاحة لزيادة نسبة الكوادر المواطنة في التخصصات التمريضية والطبية والفنية والإدارية، من خلال عرض المنح الدراسية في تخصصات التمريض وتقديم دورات تدريبية .

وأكدت د. سمية أهمية المشاركة في المعرض لجذب أمهر الكفاءات المواطنة من خلال إتاحة فرص التوظيف المناسبة، في ظل مسعى الوزارة لتقديم العديد من الحوافز والبرامج التدريبية العملية للملتحقين بهذه الوظائف، وفي مقدمتها دعم مبادرة جاذبية التمريض من خلال تغيير الصورة النمطية عن مهنة التمريض.