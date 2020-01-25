لجنة « التربية» باستشاري الشارقة تحضر خطتها

المصدر: (الشارقة-البيان)

واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة بحثها لخطة عملها وما تتطلع إليه من أهداف لتنفيذها خلال مشروعها المتكامل في كافة اختصاصها للفصل التشريعي العاشر.

ترأس الاجتماع الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة وحضره شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة وطالب علي الظهوري وعائشة محمد بوخاطر والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي ونبيلة علي الحمادي وشيخة إبراهيم بن جويعد وأمينة سر اللجنة هدى الحمادي.

وتناول الاجتماع الذي بدأ بتأكيد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة على ما تطلع به اللجنة من دعم المؤسسات التي تعنى بالشؤون الثقافية والإعلامية والتربوية والرياضية.