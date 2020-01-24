«ليلى» روبوت ذكي يضبط الحضور والانصراف

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تسهم الروبوتات في إسعاد البشرية، إضافة لأثرها الإيجابي في العديد من القطاعات الرئيسية، وخلال معرض التعليم الدولي 2020 الذي نظم بإكسبو الشارقة تم عرض الروبوت «ليلى»، وهو روبوت ذكي ببصمة عربية في التصميم، تم تجميعه في دبي عن طريق إحدى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمت برمجته ليتمكن من ضبط عملية حضور وانصراف الموظفين، وفي المعرض ذاته تم عرض الروبوت «عنتر»، وهو عبارة عن روبوت تفاعلي تعليمي يستهدف الأطفال ويعزز لديهم ثقافة استخدام الروبوتات.

ويقول وليد ضراغمة مؤسس الشركة المصنعة للروبوت «ليلى»: «إنه تم تجميعه بالكامل في دبي، واستغرق العمل فيه عاماً ونصف العام، وتم عرضه في الأسواق قبل 4 أشهر وسعر الجهاز يتكلف 100 ألف درهم، ويعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي من خلال تزويده ببطارية ومحرك وإطارات تمكن الروبوت من الحركة في كافة الاتجاهات، كما أن آلية العمل تعتمد على الصوت من خلال إصدار الأوامر الصوتية، فيستجيب لها من خلال البرمجة، إضافة إلى تمكنه من تخزين المعلومات وتذكرها من خلال السحابة الذكية التي زود بها، لافتاً إلى أن الجهاز تم تصميمه لاستقبال المتعاملين في كافة الدوائر والمؤسسات».

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