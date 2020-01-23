اتحاد الجامعات العربية يوقع اتفاقية تطوير تعليمية مع مجموعة اتيكوس الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

وقع الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة اتكوس للتعليم في دبي، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، عبيد غانم المطيوعي.

ونصت اتفاقية التعاون بين الجهتين على إقامة أنشطة وفعاليات مشتركة، تهدف للنهوض بمستوى التعليم بشكل عام، والتعليم الجامعي بشكل خاص، مع الاهتمام بما ينمي حاجة الطرفين إلى التطوير في هذه الاتجاهات.

وأعلن الجانبان، خلال توقيع الاتفاقية، التي حضرها أعضاء مجلس إدارة مؤسسة أتكوس للتعليم، عن عدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة تدعم مسيرة التعليم في الدولة خلال الفترة القادمة.

وقال عبيد غانم المطيوعي: "تُسهم اتفاقية التعاون مع اتحاد الجامعات العربية في تحسين القدرات الفنية والكفاءات التعليمية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، في قطاع التعليم، ورفد هذه الكفاءات بالخبرات الضرورية".

يضم اتحاد الجامعات العربية في عضويته 400 جامعة من كافة الدول العربية، ولديه ٣٤ مؤسسة متخصصة تعمل تحت مظلته، فيما تدير مؤسسة أتكوس للتعليم عدداً من المؤسسات التعليمية المتخصصة على مستوى الجامعات العالمية، والمدارس، والحضانات في الإمارات.