تعزيز منهاج طب العيون بـ«محمد بن راشد للطب»

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اتفاقية شراكة مع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، بهدف الارتقاء بمستوى جودة التعليم والتدريب في تخصّص طبّ العيون، والذي يعتبر جزءاً أساسياً ضمن منهاج كلية الطب، فضلاً عن تزويد الطلبة بتدريب إكلينيكي لأسبوعين في المستشفى.

وقام الدكتور عامر أحمد شريف من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وديفيد بروبرت والهادي حسن من مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن ودبي؛ بتوقيع الاتفاقية في 21 يناير في حرم الجامعة بمدينة دبي الطبية.

وبموجب الشراكة، يتولى مستشفى مورفيلدز دبي للعيون إعداد وتقديم المواد التعليمية والمحاضرات المتعلقة بتخصص طب العيون لطلبة كلية الطب، كما سيصمم المستشفى مخططاً تعليمياً سنوياً يغطي موضوع طب العيون، ويزوّد الطلبة بالمواد التعليمية ذات الصلة، فضلاً عن الإشراف على البرنامج بأكمله.

وسيوفر التدريب الإكلينيكي فرصة لطلبة الجامعة مرافقة متخصصي طب العيون عن قرب أثناء مزاولتهم لعملهم، مما يرتقي بتجربتهم التعليمية، ويعزز خبرتهم العملية.

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً لرؤية جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومدى التزامها بإثراء معارف طلبتها بتجربة تعليمية ثرية، وإضفاء معرفة نظرية وعملية جيدة، فضلاً عن مضاعفة مستوى اطلاعهم العملي والمباشر على ممارسات الرعاية الصحية الحديثة، لتهيئة متخصصين وقياديين استثنائيين في مجال الرعاية الصحية.