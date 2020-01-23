57 خريجاً في دكتوراه إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت جامعة أبوظبي أن برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال خرج حتى تاريخه 57 طالباً وطالبة انتظموا للدراسة فيه منذ إطلاقه في عام 2010، منهم 51 من المواطنين.

ويضم البرنامج حالياً قرابة 200 طالب وطالبة يشغلون مناصب عليا في مختلف المجالات، تشمل قطاع النفط والغاز، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الحكومية.

ويعد برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال من أبرز البرامج في الجامعة لحصوله على «الاعتماد الأكاديمي المزدوج» من كل من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة «AACSB»، بالإضافة إلى اعتماد آخر من «EQUIS»، حيث يحظى بهذا الاعتماد المزدوج عدد محدود من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال البرفيسور سيد زامبيري بن أحمد، مدير برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال: «يهدف البرنامج إلى تعزيز الكفاءة المهنية والممارسات التنفيذية وتوفير فهم مفصل للتقنيات القابلة للتطبيق للبحث والاستقصاء الأكاديمي المتقدم».

