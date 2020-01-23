توصية بإعادة صياغة تقييم المدارس الثانوية

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

أوصت دراسة أعدتها طالبة بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، وأشرف عليها الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة، بضرورة إعادة صياغة معايير تقييم المدارس الثانوية، بحيث يتم إضافة معايير أخرى مهمة، مثل قدرة المدرسة على إعداد الطالب للمرحلة الجامعية من عدمه.

وأوضح الدكتور يوسف العساف رئيس الجامعة لـ«البيان» أن الدراسة جاءت ضمن رسالة الماجستير للطالبة رشما كوريا في برنامج «تحليل البيانات» الذي طرحته الجامعة مؤخراً، وتدور الدراسة حول محور تأثير مناهج الدراسة الثانوية على تحصيل الطالب في الجامعة، وأجريت على عينة من 212 طالباً بجامعة روشستر، ينحدرون من مناهج ثانوية مختلفة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج مهمة تعتبر مؤشرات يجب أن تؤخذ بجدية بعين الاعتبار وتعميمها وتوسعة نطاقها بحيث تفيد في إعادة صياغة معايير تقييم المدارس والمناهج من أجل تهيئة الطالب وإعداده الإعداد الأمثل للمرحلة الجامعية.

وأضاف أن برنامج الماجستير «تحليل البيانات» يقوم على فكرة رصد التحديات التي تواجه الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، ومن ثم العمل على إيجاد الحلول الناجحة لها.

وتطلبت الدراسة الإجابة عن 3 أسئلة محورية، هي: ما هو تأثير المنهاج الدراسي للطالب على تحصيله العلمي الذي يقاس بمعدله في الجامعة؟ وما هي المواد التي يواجه فيها الطالب صعوبة خلال دراسته بالجامعة؟