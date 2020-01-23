جامعة العين تقبل 40 طالباً من أصحاب الهمم في كلية التربية

المصدر: (العين – داوود محمد )

أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن الجامعة حققت خطوة كبيرة في فتح آفاق التحصيل العلمي أمام فئة أصحاب الهمم، وقبلت 40 طالباً وطالبة، من فئة الصم والبكم، في برنامج التربية الخاصة بكلية التربية بموجب منح دراسية كاملة يلقون الرعاية والاهتمام.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على أهمية تعزيز وتأمين حقوق أصحاب الهمم، وحصولهم على الفرص التعليمية المتاحة لنظرائهم، لافتاً إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لتعليم أصحاب الهمم واستيعابهم في مؤسسات المجتمع، وتعمل باستمرار على تطوير نظام تعليمي دامج لهم في مجالات التعليم العام والتعليم العالي وإيمانها بأن تمكينهم ومنحهم فرصاً متساوية في مجالات التعليم، يجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع.

وأضاف أنه بعد تخريج الدفعة الأولى، التي ضمت 30 طالباً، التحق بالجامعة 40 طالباً جديداً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية برعاية أصحاب الهمم ومجلس أمناء الجامعة، حيث تم استقبال الطلبة وفق آلية محددة تم اعتمادها أكاديمياً بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء هذه الشريحة.

وأشار إلى أن الطلبة المقبولين حالياً، حصلوا جميعهم على منح تعليمية كاملة مقسومة إلى قسمين، نصف منحة من وزراه التربية والنصف الآخر من مجلس أمناء الجامعة، حيث تم ترشيح الطلبة بعد استكمال الشروط والمعايير الخاصة.