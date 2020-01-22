المصدر: (العين – داوود محمد)

أنجز طلاب وطالبات جامعة الإمارات 11329 ساعة تطوع، مؤكدين أن التطوع يحقق السعادة وإن ثقافة التطوع مفهوم متأصل في نفوس من يعيش على أرض الإمارات.

وقد أشار عدد من طلبة الجامعة إلى أن التطوع يخدم تعليمهم من خلال تعرفهم على بيئات مختلفة وارتباطهم بعلاقات إنسانية على مختلف الأصعدة وبمجالات متعددة ويعزز لديهم الانتماء والهوية الوطنية.

وأشار الدكتور عتيق جكة المنصوري – النائب المشارك لشؤون الطلبة – إلى أهمية التطوع لدى طلبة الجامعة ودوره في تعزيز شخصية الطلبة وتنمية مداركهم ومعارفهم وتكوين علاقات جديدة تثري العملية التعليمية والثقافية. وهذا يأتي تماشياً مع رؤية الدولة في ثقافة العمل التطوعي في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، باعتبار جامعة الإمارات من المؤسسات التي تنظم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع.

وأضاف أن طلبة الجامعة المتطوعين سجلوا عدد 11329 ساعة تطوعية خلال عام 2019، كما بلغ عدد الطلبة المتطوعين من عام 2014 حتى الآن 11677 طالباً وطالبةً مما يدل على أن طلبتنا على دراية بأهمية العمل التطوعي ودور الخدمات الإنسانية التي يقدمونها للمجتمع.

وقد أمر يم العيسائي، رئيس وحدة التطوع في الجامعة، أن أكثر من 3600 طالب وطالبة شاركوا كمتطوعين في عدد من هيئات ومؤسسات الدولة وتمثلت مشاركة الطلبة في تنظيم المحاضرات، والدورات التدريبية والمعارض والورش والأمسيات الثقافية والمسابقات الرياضية والمؤتمرات والمهرجانات والحملات وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة. ونظمت الوحدة برنامجاً تدريبياً خاصاً بطلبة التدريب العملي.