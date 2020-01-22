60 % من العاملين بالعلوم في العالم العربي نساء

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضافت جامعة زايد في فرعها بأبوظبي العالِمة العربية البروفيسورة رنا دجاني، حيث ناقشت في المحاضرة التي احتشد لها عدد كبير من طالبات الجامعة التحديات التي تواجه العالِمات في جميع أنحاء العالم، وأوضحت أن وجود النساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لم يكن مشكلة في العالم العربي، فالمرأة العربية قوية ولديها ثقة عميقة بنفسها، والغرب يمكن أن يتعلم من تجربة الدول العربية، حيث تشكل النساء أكثر من 60٪ من مجالات العلوم.

كما ألقت محاضرة حول الأدوار الخمسة التي تلعبها في الحياة، والتي تسميها «الأوشحة الخمسة»، وهي: الأم، المعلمة، العالمة، رائدة الأعمال الاجتماعية، والنسوية.

وهذه الأدوار هي موضوع كتابها الذي أصدرته بعنوان «خمسة أوشحة، فعل المستحيل: إذا استطعنا عكس مصير الخلية فلماذا لا يمكننا إعادة تعريف النجاح»، والذي تُرجم إلى العربية أخيراً بعنوان «خمسة أوشحة: فعل المستحيل».

وأوضحت دجاني أنها ركزت أنشطتها البحثية في مجالين رئيسيين، الأول هو الجوانب الوراثية المتعلقة بالسكان الشركس والشيشان في الأردن، والثاني يتعلق بتأثير الصدمة النفسية على تخلُّق الجينات في لاجئي سوريا وكيف يمكن انتقال هذا التأثير عبر الأجيال.

وشاركت الدكتورة دجاني أيضاً في برنامج توجيهي بدأت به للعالمات في جميع أنحاء العالم العربي، وتستحث من خلاله المجتمعات العربية على العمل للنهوض بالعلم والتكنولوجيا. وتطرقت المحاضِرة إلى شرح برنامج «نحن نحب القراءة»، الذي طورته لتشجيع الأطفال على القراءة.