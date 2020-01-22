تعاون تعليمي بين الإمارات وأستراليا

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أبرمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وكالة جودة التعليم العالي الأسترالية مؤخراً، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر السنوي الرابع للوكالة في مدينة ملبورن الأسترالية، والذي جاء تحت شعار «الشراكات التي تقود الجودة».

وقع المذكرة الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي وأنتوني ماكلاران، المدير التنفيذي لوكالة جودة ومعايير التعليم العالي في أستراليا، وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتحسين مخرجاته لتنافس مستقبلاً في أسواق العمل العالمية.

جودة التعليم

وقال الدكتور محمد بني ياس، إن التعاون مع مؤسسات رائدة في مجالات ضمان جودة التعليم العالي يضيف لمسيرة التعليم العالي في الدولة مكاسب عدة تسهم في الارتقاء في هذه المنظومة وتدعيمها ورفدها بمقومات ريادتها على الصعيد العالمي، بما يرتقي لتطلعات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى جهود وزارة التربية والتعليم الحثيثة في العمل على ضمان جودة المخرجات التعليمية في مرحلة التعليم العالي، نظراً لإسهامها في دفع عجلة التطوير والتحديث في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.