بحث التعاون بين جامعة دبي و«التربية» بجوجارات الهندية

المصدر: دبي - البيان

التقى الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، بحضور نواب رئيس الجامعة بوبندراسين شودساما وزير التربية في ولاية جوجارات الهندية والوفد المرافق، والذي ضم عدداً من رؤساء الجامعات والمسؤولين في أكثر من 20 مؤسسة تعليمية وبحثية في الهند، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العلمي والبحثي ومجالات الابتكار بين جامعة دبي والجامعات والمؤسسات البحثية في الولاية الهندية.

وأشار الوزير إلى أن الوفد المرافق له يزور جامعة دبي كونها من الجامعات الإماراتية المهتمة جداً بالبحوث، لاسيما في الطاقة الشمسية والبيئة والفضاء والأمن المعلوماتي. ووجّه دعوة للدكتور عيسى البستكي لزيارة ولاية جوجارات في سبتمبر المقبل وإلقاء كلمة رئيسة في مؤتمر علمي متخصص لتعزيز الابتكارات العلمية والحاضنات التقنية.