650 طالباً من أصحاب الهمم يستفيدون من «أصل بأمان»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن ارتفاع عدد المستفيدين من خدماتها ضمن مبادرة «أصل بأمان» لـ 18 %، ليبلغ 650 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم المنتسبين لمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وذلك بعد تجديد العقد المبرم الوزارة في سبتمبر الماضي ولغاية 4 سنوات مقبلة.

وتفصيلاً، أوضح عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات مكتب كبار المتعاملين بمواصلات الإمارات أن مبادرة «أصل بأمان» شهدت تطورات نوعية منذ إطلاقها أواخر عام 2013، حيث ابتدأت بـ36 حافلة، ثم ارتفع العدد لاحقاً إلى 45 حافلة لتوسيع دائرة المستفيدين بناء على رغبة طرفي التعاقد، ثم ارتفع مجدداً إلى 53 حافلة لمواكبة الزيادة الأخيرة في أعداد المستفيدين، أي بنحو 18 % أيضاً، لافتاً إلى أن تلك الحافلات متنوعة القياسات، حيث تضم الآن 46 حافلة متوسطة، منهن 10 حافلات مزودة برافعات خاصة لأصحاب الهمم، علاوة على 7 حافلات صغيرة، وشملت التطورات التي طرأت على أسطول الحافلات المخصصة للمبادرة في التجديد الأخير تحديث 40 حافلة وإضافة 8 حافلات موديل 2019 -2020، علماً بأن كل حافلة مجهزة بـ 3 كاميرات داخلية، و4 كاميرات خارجية، وحساس تفقد الطلبة، فضلاً عن جهاز تسجيل وحفظ للكاميرات، وجميع عوامل السلامة الأخرى وفق الأنظمة والتشريعات الناظمة، والتجهيزات الخاصة بصعود ونزول الطلبة، والتجهيزات التعليمية والترفيهية.

وتعزيزاً للخدمات تم تزويد الحافلات بلوح ذكي للسائق مجهز بخريطة توضح نقاط صعود ونزول الطلبة ومشاهد الكاميرات، ولوح ذكي آخر للمشرفة، لتسجيل حضور وغياب الطلبة عن الحافلة.