تدريب طلبة «جامعة محمد بن راشد للطب» في مستشفيات المجموعة الشرقية المتحدة

المصدر: دبي - البيان

وقعت أمس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، والتي تمتلك وتدير مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، تهدف إلى تدريب طلبة كلية الطب في الجامعة في مستشفيات ومراكز المجموعة، والتعاون في برامج أكاديمية متنوعة وإجراء بحوث علمية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية وتدريبية، وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والطبية المختلفة.

توسيع

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة، وماريانو غونزاليز، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات وذلك في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، بحضور مجد أبو زنط رئيس إدارة العمليات في المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية والرئيس التنفيذي لشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية التابعة للمجموعة، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب في الجامعة، وعدد من رؤساء الأقسام والإداريين من كلا الطرفين.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية وتوسيع شبكة شركائنا في دولة الإمارات، وستسهم هذه الشراكة في تعزيز التعليم الطبي الأكاديمي في الدولة وذلك من خلال العمل على الأبحاث العلمية المشتركة وبرامج التطوير المهني المستمر بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الإكلينيكي لطلبتنا في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية.

نحن نسعى في الجامعة لإعداد جيل متميز من خبراء وقادة الرعاية الصحية، ونثق أن مثل هذه الشراكات ستمكننا من تحقيق ذلك. كما نتطلع إلى تدريب طلاب الجامعة من مختلف التخصصات في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي ونأمل أن تمهد مذكرة التفاهم هذه الطريق لشراكة ناجحة طويلة الأمد سعياً في خدمة المجتمع».

برامج

وأشار ماريانو غونزاليز إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر برامج التدريب الإكلينيكي لطلبة الجامعة في منشآت المجموعة بما فيها مستشفى دانة الإمارات الذي لديه اتفاقيات تعاون مع مراكز ومستشفيات عالمية مثل مستشفى سيك كيدز في كندا ومستشفيات كلية لندن الجامعية ما يتيح المجال أمام الطلبة للاستفادة من خبرات كوادر طبية ذات كفاءات عالمية خلال برامج التدريب الإكلينيكي وبالأخص في تخصصات أمراض النساء والولادة وأمراض الأطفال وحديثي الولادة والجراحة والطب الباطني. ونحن على ثقة بأن أطباءنا وأخصائي الرعاية الصحية لدينا سيشاركون خبراتهم الواسعة مع الطلبة الذين يشكلون الجيل القادم من خبراء الرعاية الصحية.

وقال الدكتور سعدون سامي سعدون، الرئيس الطبي في مستشفى دانة الإمارات، إن المجموعة الأولى من الطلبة سيبدأ تدريبها في مستشفى دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي خلال العام الجاري.