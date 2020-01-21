فريقان من «حمدان للموهبة» يحققان المراكز الأولى في مسابقات للروبوت

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حقق فريقان من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، في المسابقة المحلية للروبوت FLL، المقامة على مستوى المدارس والجهات الخاصة في دبي والمناطق الشمالية، المركز الأول والثاني على مستوى المسابقة، بالإضافة إلى تحقيقهم المركزين الأول والثاني في تحدي الطاولة (مهام الروبوت)، التي أقيمت بمدرسة كينجز فرع البرشاء، بتنظيم شركة أتلاب، كمرحلة أولى للتأهل إلى البطولة الوطنية الخامسة للروبوت FLL، والتي ستقام في إمارة أبوظبي خلال الشهر المقبل، وقد شارك أكثر من 70 فريقاً في المسابقة.

وتقام هذه المسابقة سنوياً من بتنظيم شركة فيرست العالمية، في أكثر من 100 دولة، والتي يشارك فيها أكثر من 200 ألف طالب حول العالم للمنافسة في المسابقات الوطنية، والتأهل للمشاركة بعد ذلك في البطولة العالمية، وتقوم هذه المسابقة على أساس التنافس في التصميم والبرمجة والتحكم في مجال الروبوت، لتنمية مهارات الطلاب في القرن 21، كما تهدف المسابقة لنشر ثقافة الروبوت بين الطلبة، وتعريفهم بفروع تكنولوجية وعلمية متقدمة، وتمكين الطلاب من خلق حلول إبداعية لتحديات يواجهها العلماء، وتطوير المهارات الحياتية والوظيفية، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الرياضيات والفيزياء العلمية والتكنولوجيا.

وقالت هدي الحمادي ضابط رعاية الموهبة في مركز حمدان للموهبة والابتكار، إن المركز شارك بفريقين، يتكون من 12 طالباً موهوباً، تم إخضاعهم وتأهيلهم لأكثر من 3 شهور، بواقع 200 ساعة تدريبية.

وذكرت أن مركز حمدان حريص على المشاركة في بطولة «FLL»، في سياق خطة المركز لتأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن الفوز في المنافسة المحلية يعد إنجازاً للطلبة، وتحفيزاً لهم لخوض غمار التحديات العالمية، وفرصة لكسب الخبرة الضرورية لتلك المسابقات، التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات والخبرة، موضحة أن فريق الطلبة يمثلون نخبة من الموهوبين الذين تم اكتشافهم ورعايتهم في إطار الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين، التي ترعاها مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.