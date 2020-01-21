600 مليون درهم لتنفيذ 4 مدارس من الجيل الجديد

المصدر: دبي - أحمد يحيى

خصصت وزارة تطوير البنية التحتية ضمن خطتها الاستراتيجية التي تنتهي العام المقبل 600 مليون درهم لتنفيذ 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس، فيما انتهت خلال الــ 5 سنوات الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية بقيمة 394 مليوناً، كما نفذت الوزارة عمليات صيانة في 2019 لــ 33 مبنى تتبع وزارة التربية والتعليم.

جيل جديد

وتعمل الوزارة بالتعاون مع «التربية والتعليم» من خلال فريق مشترك بتجهيز المخططات اللازمة لتنفيذ الجيل الجديد من المدارس، والذي سيتم تنفيذه أيضاً ضمن مخططات المجمعات الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في كافة الإمارات، حيث يتم تخصيص قطع أراض لبناء المدارس ضمن مخطط هذه المجمعات، ومثال ذلك تخصيص البرنامج لمساحة 120 ألف متر بالقرب من مجمع الرقايب 2 في عجمان في 2017، فضلاً عن مشروعات أخرى مثل تخصيص قطع أراض أخرى لمجمع بطين السمر في رأس الخيمة، بالإضافة إلى إعلان وزارة التربية والتعليم عن وجود خطة متكاملة لتخصيص أراض بالتعاون مع البرنامج لإنشاء مدارس قريبة من المجمعات الإسكانية.

وتستوعب المجمعات التعليمية الجديدة أو ما أطلق عليه «الجيل الجديد» من المدارس، 2500 طالب، فيما تتميز بأن مبانيها مستدامة وصديقة للبيئة، وتتواءم مع مناهج ومتطلبات منهج المدرسة الإماراتية، فضلاً عن توفير جميع وسائل الأمن والسلامة، فيما تتميز بأنها تحمل هوية مؤسسية موحدة، وصديقة لذوي الهمم.

تصميم ومعايير

ويحتوي «الجيل الجديد» من المدارس، على المختبرات التي يتطلبها منهج المدرسة الإماراتية كمختبرات، العلوم الصحية، والروبوت، والتصنيع، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والتصميم والتكنولوجيا، والاقتصاد المنزلي، والتكنولوجيا والابتكار، والكمبيوتر، وغرف الأنشطة، كما ستقدم المجمعات الجديدة خدمات مجتمعية للمناطق السكنية المحيطة من خلال إمكانية استغلال الملاعب والصالات الرياضية ومصادر التعلم.

ويعتمد تصميم المجمعات التعليمية على أدلة ومراجع دولية ومقارنات معيارية، لضمان توفر كافة المعايير والاشتراطات المتخصصة العالمية في هذا الشأن، فيما يتم اعتماد اختيار المواقع الإنشائية المقررة، على البيانات الإحصائية الواردة من الجهات المعنية لتحليل أعداد الطلاب خلال العشر سنوات الماضية وتحديد الخطط الاستراتيجية والطاقة الاستيعابية المستقبلية وفق الاحتياجات التي يتم تحديدها.

هوية موحدة

ويتسم التصميم الذي يتم تنفيذه في المجمعات المدرسية بهوية موحدة، حيث تم اعتماد نوعين من التصميمات لمباني المجمعات، أحدهما يضم 1500 طالب وطالبة، وينقسم إلى مبنيين، الأول يضم الطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، والمبنى الثاني يضم الطلبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، أما النوع الثاني من التصاميم فسيضم 2500 طالب وطالبة في مبنيين، أحدهما للطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الخامس، والثاني من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر.

تجمعات سكنية

كما تم مراعاة اختيار أماكن بناء المدارس في التجمعات السكنية للمواطنين وخاصة الجديدة، والابتعاد عن الازدحام المروري، فيما يهدف ذلك إلى تحقيق الاستدامة في المباني بما يتناسب مع أعلى المواصفات الدولية والتي تراعي احتياجات الإمارات، وتطبيق أعلى معدلات الأمان، فضلاً عن ضمان تنفيذ أسلوب تعليمي أمثل للطلبة كافة على مختلف المستويات في المناطق التعليمية، وإيجاد وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة .