كلية محمد بن راشد للإعلام تطرح مسابقتين لطلبة الثانوية العامة

تنظم كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي دبي للصحافة مسابقتين لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة للطلبة المواطنين والمقيمين، باللغتين العربية أو الإنجليزية.
وقال علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام إن الفائز الأول بكل مسابقة ينال منحة دراسية لنيل البكالوريوس في الإعلام بقيمة 400 ألف درهم إضافة لجوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل بكل مسابقة. وأوضح أن الهدف من المسابقة اكتشاف الطلبة الموهوبين في مجال الإعلام وتقديم المنح لهم ليكونوا ضمن الجيل الجديد من الكوادر الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الإعلاميين الجدد يتمتعون بمهارات عالية، وجميع خريجي كلية محمد بن راشد للإعلام يمارسون مهامهم العملية في أبرز وسائل الإعلام سواء المحلية أو العربية أو الدولية.
وتشمل المسابقة الأولى كتابة تقرير صحفي حول " كيف أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي سلاحا ذا حدين " بعدد كلمات يتراوح بين 750 ـ 1000 كلمة و أن يكتب التقرير بشكل موضوعي لا يتضمن الرأي الشخصي للكاتب وأن يستوفي الشروط التالية .. أن يشمل التقرير ثلاثة مصادر " شخصيات تدلي بمعلومات حصرية للكاتب" ، وأن يرفق به صور الشخصيات التي تم التواصل معها ،وأن يتضمن معلومات مدعمة بإحصائيات وأرقام.
وتتضمن المسابقة الثانية "إعداد الفيلم القصير " ـ إعداد فيلم قصير أصيل من إنتاج " الطالب/ة " مدته بين دقيقة وثلاث دقائق حول موضوع "التنمر" وكتابة نص - لا يتعدى الـ250 كلمة - يوضح الفكرة وراء معالجة الموضوع المختار في الفيلم، وسيتم تقييم الفيلم استنادا إلى تميز الفكرة والعلاج الإبداعي للموضوع وجودة الصوت والصورة وعلى المشارك تحميل الفيلم على يوتيوب بتنسيق MP4 H264 وتسميته على الشكل التالي: اسم المشارك ـ اسم المشروع (الفيلم) ـ مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام.
يذكر أن آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الخميس 5 مارس 2020 ويتم توزيع الجوائز في حفل منتدى الإعلام العربي يوم 26 مارس في قاعة آرينا بمركز دبي التجاري العالمي.