14 % من طلبة طب الأسنان في جامعة عجمان مواطنون

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

كشف الدكتور سالم بوفناس عميد كلية طب الأسنان في جامعة عجمان، في تصريح خاص لـ «البيان»: «أن عدد الطلبة الدارسين في كلية طب الأسنان للعام الدراسي الحالي بلغ 1130 طالباً وطالبة، منهم 195 طالباً وطالبة تم قبولهم في الفصل الجامعي الأول من جملة 300 تقدموا للالتحاق بالكلية.

وبيّن أن نسبة الطلبة المواطنين تشكل 14% من جملة الدراسين بالكلية، لافتاً إلى أنه تم رفد الكلية بـ 30 عيادة جديدة بتكلفة مليون و500 ألف درهم، وذلك من أجل تقديم العلاج المجاني للمراجعين الذين يترددون على عيادات الكلية لتلقي العلاج، إضافة إلى تزويدها بأجهزة جديدة وحديثة، ومنها جهاز «كات كام» بقيمة 640 ألف درهم لتصنيع الأسنان التعويضية بالطرق الحديثة، إضافة إلى إدخال الطابعات ثلاثية الأبعاد لتصنيع التركيبات التعويضية.

برنامجان جديدان

وأضاف: «أنه تم اعتماد برنامجين جديدين، هما ماجستير العلوم في المداواة اللبية السنية وماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال وتم قبول الدفعة الأولى فيهما، كما تم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر البدء في برنامج «ام أورت» لعضوية الكلية الملكية بأدنبره، حيث قبل في البرنامج 8 من الطلبة، إضافة ألى أن العمل جار لاعتماد برامج دراسات عليا جديدة، ومنها برنامج جراحة الوجه والفكين وزراعة الأسنان وبرنامج الماجستير في التقويم، كما أن هناك اتفاقية مع مستشفيي عجمان التخصصي وأمينة التخصصي للتدريب العملي لطلبة الكلية الذين على وشك التخرج، مبيناً أن إدارة الجامعة لديها كادر تدريسي من أصحاب الكفاءات، حيث بلغ عددهم 42 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى 100 من الكادر المساعد بهدف تيسير العملية التدريسية بشكل سلس وتخريج أطباء أسنان مؤهلين.

جهود

ولفت بوفناس إلى أن الكلية بذلت جهوداً حثيثة للوصول إلى أعلى المعايير والمواصفات للحصول على الاعتمادات الدولية، حيث يوجد في الكلية 180 عيادة أسنان تقدم الخدمات العلاجية المجانية في مجال صحة الفم والأسنان لأكثر من 500 مريض يومياً، الأمر الذي تطلب زيادة عدد العيادات وتزويدها بأحدث المعدات وأكثر التقنيات تطوراً، كما تم تجديد الأشعة الرقمية ثلاثية الأبعاد».