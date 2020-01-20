مقابلات عبر «سكايب» لاختبار المشاركين في «حمدان التعليمية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشف الدكتور جمال المهيري الأمين العام لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن قيام المؤسسة ولأول مرة باستخدام تطبيق «سكايب» في إجراء المقابلات الشخصية في فئة الطالب المتميز في دول الخليج، حيث سيتم تقييم التجربة بهدف تعميمها على الفئات الأخرى في حال تحقيقها معايير التحكيم المحددة. وقد تم التنسيق مع منسقي دول الخليج بهذا الخصوص لتجميع الطلبة في الأماكن القريبة منهم، والتي تكفيهم عناء السفر وتسهّل إجراءات المقابلات عليهم، مشيراً إلى أن تعميم التحكيم الإلكتروني لأول مرة على مستوى فئات دول المجلس التعاون الخليجي، أسهم في نمو المشاركات النوعية، وسهّل عمل لجان التحكيم، كما سيتم تعميم التحكيم الإلكتروني على فئة البحث العربي على مستوى الدول العربية قريباً، والتي تعتبر نقلة نوعية في جهود رفع جودة وفعالية منظومة المؤسسة وتيسير مهام المتقدمين للجوائز المحلية في إطار التحول نحو النظم الذكية في القطاع التعليمي بشكل عام.

وبيّن الدكتور المهيري أن عدد المرشحين للفوز بجوائز المؤسسة بلغ 535 مرشحاً بواقع 338 مرشحاً على المستوى المحلي، و84 مرشحاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، و113 مرشحاً في جائزة أفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي، وأضاف المهيري أن المرحلة الثانية من التحكيم بدأت بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين لفئات المستوى المحلي، حيث جاءت الترشيحات بواقع 4 مشاركات في فئة المدرسة، و234 مشاركة في فئة الطالب، و26 مشاركة في فئة الطالب الجامعي، و23 في فئة المعلم المتميز، و33 في فئة التربوي المتميز، و4 في فئة الابتكار، و3 مشاركات في فئة المشروع، و7 في فئة الأسرة، و4 في فئات المؤسسات الداعمة للتعليم، وأما المنافسات الخليجية، فجاءت 32 مشاركة في فئة الطالب، و26 في فئة المعلم، و21 في فئة المدرسة، و5 في فئة معلم فائق التميز.

وأجرت الجائزة مقابلات المنافسات المحلية مع 113 طالباً مرشحاً ضمن فئة الطالب المتميز، و5 طلاب مرشحين ضمن فئة الطالب الجامعي، وذلك في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، التابع لها في منطقة البدع.

وأوضح المهيري: «أن الجائزة ماضية في طريقها الصحيح، والهدف الذي تعمل لأجله»، وبيّن أن دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي المؤسسة، لبرنامج التميز التعليمي من خلال الجائزة أسهم بشكل فاعل في دفع الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام التعليمي إلى مستوى طموحات القيادة السياسية والمجتمع برؤية مستقبلية يلبي فيها متطلبات التنمية المستدامة.

وذكر أن التحكيم المركزي بجائزة حمدان يمرّ بمرحلتين أساسيتين، هما: «مرحلة التحكيم النظري وتم الانتهاء منها، وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، فتخصص للمرشحين الذين حصلوا في المرحلة الأولى على نسبة التميز المحددة، وخلال هذه المرحلة يتم التأكد من نتائج التقييم والوقوف عملياً وميدانياً على جوانب التميز التي يمتلكها المرشحون المتنافسون في كل فئة، وفي نهاية المرحلة يتم تحديد المرشحين للفوز بالجائزة، والمرشحين للحصول على شهادة التميز والمرشحين للحصول على شهادة المشاركة. وتوقّع أن يتم الإعلان عن نتائج التحكيم في مارس المقبل».

وقالت الدكتورة عوشة المهيري، رئيس لجنة الطالب المتميز: «إن تجربة التحكيم الإلكتروني ساعدت في خلق أجواء جديدة على مستوى كل من الطلبة والمحكمين، وذكرت أن نسبة المشاركين الذين انتقلوا إلى المرحلة الثانية من التحكيم وصلت تقريباً لـ 50%، وأصبح لدى المشاركين خبرة في تحديد الوثائق المطلوبة».