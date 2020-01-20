اختتام مشروع «التعلم عبر العمل»

المصدر: العين - وام

اختتمت دار زايد للرعاية الأسرية مشروع «التعلم عبر العمل» الذي استمر 4 أشهر، بمشاركة 30 من القائمين على رعاية الأطفال والشباب، في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين وتطوير جودة العمل التربوي.

ويقوم المشروع باستخدام الطرق الحديثة في تدريب وتعليم القائمين على رعاية الأطفال والشباب بإشراف من قسم تطوير البرامج، من خلال وضع التحديات والأفكار الرئيسة للمشروع، ومن ثم توزيع الأدوار على المستهدفين، وتقسيمهم إلى فرق عمل، على أن يكون كل فريق مسؤولاً عن تحدٍّ محدد يقوم بتحويله إلى مشروع تربوي قابل للتطبيق في مدة محددة.

ويعتبر التعلم عبر العمل إحدى الطرائق التي تستخدم لاستحداث مشاريع تربوية حديثة تنعكس على المشمولين بالرعاية في الدار، وتجعلهم قادرين على التفاعل والاندماج في المجتمع.

وقال نبيل صالح الظاهري، المدير العام لدار زايد للرعاية الأسرية: «إن مشروع التعلم عبر العمل هو نقلة نوعية في استحداث مشاريع تصب في مصلحة فاقدي الرعاية الأسرية»، مشيراً إلى أن المشروع حظي بمتابعة واهتمام مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية في إطار حرصه على العمل التربوي.