28 خريجاً تم تكريمهم ضمن برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 28 عضواً في برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2019، لإكمالهم جميع متطلبات البرنامج الذي امتد عاماً كاملاً، وذلك خلال حفل نظمته الجامعة في حرمها الرئيس بهذه المناسبة.

وقام عبد العزيز الهاجري، عضو مجلس أمناء جامعة خليفة والرئيس التنفيذي لدائرة المعالجة والتكرير والتصنيع في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بتوزيع الشهادات على أعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل لإتمامهم البرنامج، بحضور كل من الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة في جامعة خليفة، وممثلين عن الشركاء، وعدد من الضيوف وكبار الشخصيات.

وضمّ برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2019 أعضاءً من 8 دول، منهم 17 عضواً من مواطني الدولة وعضوان من خارج الدولة و9 من داخلها، كما شمل حفل التخرج أيضاً حفلاً تعريفياً للأعضاء الجدد المنضمين لبرنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2020 الذين بلغ عددهم قرابة 50 عضواً.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور أحمد الشعيبي: «نهنئ أعضاء برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2019 بإكمالهم رحلة شاقة امتدت عاماً كاملاً في طريقهم، ليصبحوا قادة طاقة المستقبل المؤهلين والمدربين، لتولي قضايا الاستدامة المحورية الذين سيسهمون في تطوير التكنولوجيا بفعالية تامة».

وخلال الحفل، تم عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات مبادرة القادة الشباب لطاقة المستقبل التوعوية لعام 2019 الذي تضمن إكمالهم المساقات التعليمية والموزعة على ثلاثة فئات: التكنولوجيا والسياسات والقيادة، كما قام فريق من أعضاء البرنامج بالعمل على دراسة مشروع يتعلق بالاستدامة في معرض إكسبو 2020.