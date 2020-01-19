«أمريكية رأس الخيمة» تتعاون مع جامعة تكساس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة اتفاقية مع جامعة تكساس في أرلينغتون تهدف إلى إنشاء برنامج تعليمي تعاوني لتوفير أقصى قدر من الفرص التعليمية للطلاب.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم قبول طلاب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الذين أتموا بنجاح ثلاث سنوات من المنهج الجامعي في مجال هندسة الحاسوب للالتحاق في قسم علوم وهندسة الحاسوب في كلية الهندسة في جامعة تكساس في أرلينغتون.

وعقب إكمال السنة الأولى بنجاح في جامعة تكساس في أرلينغتون، سيُمنح الطلاب شهادة بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وعند إكمال السنة الثانية في جامعة تكساس في أرلينغتون، سيحصل الطلاب على شهادة ماجستير من جامعة تكساس في أرلينغتون.

وقد وقّع الاتفاقيّة التي تمتد ثلاث سنوات كلّ من البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكيّة في رأس الخيمة والدكتور تيك سي. ليم، كبير المسؤولين الأكاديميين ونائب رئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة تكساس في أرلينغتون.