رخصة المعلم شرط لمزاولة المهنة مطلع 2021

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أدى أمس 7 آلاف معلم ومعلمة ‏من مدارس حكومية وخاصة في مختلف مناطق الدولة اختبار طرائق التدريس، الذي يندرج ضمن اختبارات رخصة المعلم، وسط حضور مميز للجلسة الأولى في 49 مركزاً لعقد الاختبار.

وأقرّت وزارة التربية والتعليم رخصة المعلم، حيث يتوجب على العاملين في القطاع التربوي والتعليمي الحصول على الرخصة لمزاولة المهنة، لافتة إلى أنها ستكون شرطاً لمزاولة مهنة التعليم مطلع عام 2021، ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة التعليم في الدولة.

وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تمكين المعلم، وجعله أكثر قدرة على مواكبة المستجدات التعليمية، وخاصة أن فلسفة الوزارة مبنية على الاهتمام بالعمق المعرفي للمعلم.

وأسهم في إعداد هذا النظام كل من الهيئة الوطنية للمؤهلات، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ويتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات، والتي ستعتمد على اختبارين، أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم.

وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى النتائج المستهدفة. تستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم، يليها إعادة الاختبار. ويتوجب على الجميع تأكيد تسجيلهم في نظام الرخصة المهنية، ومن يخفق في أحد الاختبارات فلديه فرصة إعادة الاختبارات، وذلك خلال 24 شهراً كحد أقصى من تاريخ صدور النتيجة الأولى بعدم الاجتياز.