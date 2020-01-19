120 مؤسسة مشاركة في معرض التعليم الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

يطلق مركز إكسبو الشارقة النسخة الأكبر من معرض «التعليم الدولي 2020» الذي ينظمه ويستضيفه خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبرعاية من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم.

وأعلن المركز عن تأكيد 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية للمشاركة في المعرض من 20 دولة إلى جانب مشاركة أعرق الجامعات العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وماليزيا والأردن ولبنان والهند وبولندا وقبرص والمؤسسات التعليمية والجامعات الإماراتية الرائدة.

وسيشهد المعرض للمرة الأولى على مستوى المنطقة استضافة معرض «كارير أوتساف» الذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا» ويعد من أكبر أحداث التعليم العالي والإرشاد المهني في الهند. ويستهدف المعرض الجالية الهندية المقيمة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وسيشارك به أكثر من 50 جامعة وكلية هندية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية التي ستقدم أهم البرامج للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم.

ابتكار

كما ستشهد فعاليات المعرض في دورته الـ16 تنظيم النسخة الثانية من قمة الارتقاء بالتعليم - TEGS، المتخصصة في الابتكار والتطوير في قطاع التعليم، والتي سيشارك بها نخبة من صناع القرار والمديرين التنفيذيين وأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات أكاديمية عالمية.