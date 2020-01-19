54 منحة بحثية من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تقديمها 54 منحة بحثية تنافسية العام الجاري تزيد قيمتها على 40 مليون درهم لمشاريع بحثية ضمن برنامجين رئيسيين، هما برنامج منح أبوظبي للتميز البحثي، وبرنامج منح أبوظبي للباحثين الشباب.

جاء ذلك ضمن جهود دائرة التعليم والمعرفة لإنشاء ورعاية منظومة بحث علمي في أبوظبي ترتقي للعالمية.

وتركز الدائرة في منحها البحثية هذا العام على 7 قطاعات ذات أولوية وأهمية استراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال البحث العلمي، وهي علوم الحياة «الصحة.. الغذاء.. الزراعة» والصناعات الفضائية والتعليم والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتصنيع وعلم المواد والطاقة والبيئة.

تمويل

ويأتي تمويل المشاريع البحثية الـ 54 الفائزة بالمنح من ضمن 320 مقترحاً بحثياً تم تقييمها من قبل الدائرة ومقيمين دوليين من المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم بناءً على مجموعة من المعايير شملت جودة البحث وأصالته ومدى جدواه وتأثيره وارتباطه بالقطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، إضافة إلى المؤهلات العلمية للمتقدمين ومدى مساهمة المشروع في تنمية الكوادر البشرية.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار عند تقييم المشاريع مدى التعاون مع القطاع الصناعي وكذلك مدى التعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة لتنفيذ المقترح، إضافة إلى مدى ارتباط هذه المقترحات البحثية بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM».

وخضعت المقترحات البحثية المتنافسة لعمليات مراجعة وتقييم صارمة جرى على أثرها تمويل 12 مشروعاً في قطاع علوم الحياة و7 في قطاع الصناعات الفضائية و10 في قطاع التعليم والعلوم الاجتماعية و7 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال و4 في قطاع التصنيع وعلم المواد و6 في قطاع الطاقة و8 في قطاع البيئة.