«التربية»: إعداد فريق من القيادات الطلابية الصحية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تعكف وزارة التربية والتعليم على تحقيق هدفها الاستراتيجي «ضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعلم»، وذلك من خلال خلق قيادات طلابية صحية، تتمتع بمستوى وعي صحي عالمي، ويسهم ذلك بفعالية في تعزيز مجتمع مدرسي صحي وإيجابي، وإعداد فريق للمشاركات خارج الدولة، لتنفيذ مشاريع صحية والمشاركة في برامج عالمية، والخروج بمشاريع ابتكارية وعرضها في مهرجان الابتكار.

وتهدف المبادرة إلى خلق قيادات واعدة في المجال الصحي، وبناء شخصية الطالب، وتعزيز النمو المتكامل للطالب، من خلال تنمية الميول والمهارات، والاتجاهات، والممارسات الصحية والإيجابية، وتعزيز قنوات التواصل المدرسي والمجتمعي في إطار القضايا الصحية، والتعرف على أهم المشاكل الصحية في المدرسة، وحصرها من خلال إجراء أبحاث صحية ووضع الحلول، وإمكانية تطبيقها، فضلاً عن استثمار أوقات الفراغ في تنمية معارف ومهارات الطلبة في الجانب الصحي.

ونفذت الوزارة المعسكر الصحي «قيادات طلابية صحية في المدرسة الإماراتية» لمدة أسبوع، ضم 37 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، لتنفيذ مشاريع صحية ليكونوا نواة تدريبية لأقرانهم في المدارس، ويهدف المعسكر إلى اكتشاف قدرات الطلبة في المجال الصحي وتطويرها وترجمة ذلك، من خلال تفعيل دور الأندية والأيام الصحية في مدارسهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التثقيفية التوعوية المتعلقة بالصحة بشكل عام، وتضمن المعسكر جلسات حوارية، ناقشت عدداً من المحاور بشكل يومي مثل مكونات الغذاء الصحي المتوازن وأهمية النشاط البدني، فضلاً عن ورش عمل تطبيقية على تنفيذ مجموعة من التمرينات البدنية.

ويتكون فريق القيادات الطلابية الصحية من مجموعة من طلبه المدرسة الإماراتية، يتعاونون مع بعضهم كونهم شركاء ويمكنهم الاستعانة بأساتذتهم كونهم مشرفين عليهم ومستشارين صحيين لهم، بهدف مشاركة المجتمع المدرسي والمحلي للعمل على تقديم حلول فعالة للتحديات الصحية.ويشترط في اختيار الطالب المنتسب إلى البرنامج أن يكون لديه مهارات في التدريب ونقل المعرفة وأن يكون لديه مهارات التواصل والإقناع والقيادة، ويمتلك شخصية إيجابية ومؤثرة وأن يكون ضمن الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى شغفه بالجانب الصحي، وأن يكون منتسباً في لجان أو أندية مدرسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم من خلال دليل القيادات الطلابية الصحية في المدرسة الإماراتية دور فريق الطلبة القياديين في المجال الصحي، منها تفعيل الأندية الصحية وفق النظم واللوائح والشروط المعتمدة.