«إسعاد شرطة دبي» تجدد تعاقدها مع الجامعة الكندية

المصدر: دبي - البيان

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع الجامعة الكندية بدبي، مقدمة لحاملي البطاقة منحاً دراسية، وخصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الجامعة، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط من عقدها السابق مع الجامعة، والتحاق 90 طالباً، محققةً وفراً مالياً بقيمة 446 ألفاً و514 درهماً من الرسوم الدراسية للجامعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لبنود استمارة تقديم العروض الجديدة المعتمدة من قبل الدكتور عبد الكريم شلي، رئيس الجامعة، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، وقال، الدكتور شلي، إن التعاون مع لجنة بطاقة «إسعاد» وتقديم منح وخصومات لحاملي البطاقة، إنما يعزز الشراكة القائمة بين الطرفين، ويساهم في تسهيل حصول الطلاب على مستوى تعليمي متميز وبالتكلفة المادية المناسبة.

وتفصيلاً قال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، إن استمارة تقديم العروض الجديدة تتضمن تقديم منح بنسبة 80% على برامج البكالوريوس، للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على نسبة 92% فما فوق، على أن يحافظ الطالب على معدل تراكمي 3.6 في كل فصل دراسي، وتتضمن كذلك خصماً بنسبة 35% على الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس في كل التخصصات، بالإضافة إلى خصم بنسب 20% على برامج الدراسات العليا في الجامعة.