12 حافلة و 9 مركبات خاصة لنقل الطلبة «أصحاب الهمم»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

توفر مؤسسة مواصلات الإمارات بفرعها في منطقة العين، للطلاب والطالبات من فئة أصحاب الهمم 12 حافلة و9 مركبات خاصة، وجميعها تقدم نقلاً آمناً ومريحاً خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك انطلاقاً من ضرورة تمكين أفراد هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز دورهم في إتمام تعليمهم، إلى جانب حرص المؤسسة على الوفاء بالأدوار الوطنية والمهام المجتمعية التي تفخر دائماً بأدائها، إلى جانب الحرص على تحقيق التعاون مع أولياء أمور أصحاب الهمم فيما يحقق مصلحة أبنائهم، إضافة إلى تلقي اقتراحاتهم وملاحظاتهم، والاهتمام بشكاويهم، والرد عليها بكل شفافية.

وقال محمد معين آل علي مدير عمليات النقل والتأجير في مؤسسة مواصلات العين لـ «البيان»: «تم تزويد تلك الحافلات والمركبات بأحدث التجهيزات المتخصصة لتسهيل التنقل لهذه الفئة المجتمعية المهمة، إضافة إلى تزويدها بكاميرات مرتبطة بشكل مباشر بنظام خاص مع مؤسسة مواصلات الإمارات بفرعها بمزيد في منطقة العين».

وأضاف: «تحرص إدارة مواصلات منطقة العين على تسهيل تنقلات الطلبة من فئة أصحاب الهمم، لاسيما الإعاقة الحركية، بصورة خاصة، وذلك باعتماد المواصفات الفنية اللازمة لاستخدام الكراسي المتحركة في حافلات مؤسسة مواصلات الإمارات، من خلال توفير رافعات الكراسي لمساعدة الطلبة ذوي الإعاقة الحركية على دخول الحافلة والخروج منها بكل سهولة ويسر».

تدريب

كما أوضح آل علي أنه تم تدريب السائقين والمشرفات والبُدلاء على آلية نقل الطلبة من فئة أصحاب الهمم الذين يستخدمون حافلات مدرسية مجهزة برافعة كراسي، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع فئة أصحاب الهمم أثناء نقلهم من مكان إلى آخر، وتدريبهم أيضاً على كيفية استخدام مختلف الأدوات والتجهيزات الخاصة بالسلامة، فضلاً عن التدريب على عملية إخلاء الحافلة من أصحاب الهمم في حالات الطوارئ، وكيفية التعامل مع فئة الطلبة باختلاف إعاقاتهم، واختيار الأماكن المناسبة لوقوف الحافلة وصعود ونزول الطلبة، مؤكداً أن التدريب يأتي ضمن المتطلبات التشغيلية في خطة مواصلات الإمارات لتطوير خدماتها، والحرص في الوقت ذاته على تقديم أرقى الخدمات لجميع فئات المنقولين من طلبة وغيرهم.