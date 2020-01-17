243 خريجاً في الدفعة 30 لجامعة الإمارات للطيران

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، أقامت الجامعة حفل التخرج السنوي لدفعة جديدة من طلبتها.

وبلغ عدد خريجي هذه الدفعة التي تحمل الرقم 30 في ترتيب دفعات الجامعة 243 خريجاً، وقام الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، بتقديم الشهادات للخريجين، بحضور محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار، وعادل أهلي مدير التدريب في الدائرة الهندسية بطيران الإمارات، والبروفسور ليزا بايلس بات من جامعة كوفنتري وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وأهالي وأصدقاء الخريجين.

وقال الدكتور أحمد آل علي:«يعد حفل التخريج حدثاً بارزاً على أجندتنا السنوية حيث نحتفل خلاله بإنجازات طلبتنا. لقد واصلت جامعة الإمارات تعزيز مكانتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ونفتخر بأن نكون الجامعة الأولى في المنطقة التي تحصل برامجها الهندسية على اعتماد الجمعية الملكية للطيران، بما فيها بكالوريوس هندسة الطيران وبكالوريوس هندسة تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا إلكترونيات الطيران والهندسة الميكانيكية التطبيقية، كما حصلنا على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية كمؤسسة للتدريب على صيانة الطائرات. وتوفر هذه الاعتمادات أمام الخريجين فرصاً لإبراز تفوقهم وتميزهم أينما كانوا في العالم».

وعرض عدد من طلبة الهندسة مشاريعهم المميزة في مجال الطيران أمام حضور الحفل.