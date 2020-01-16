تعريف بمعايير جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، بتنظيم سلسلة واسعة من الورش التدريبية، للتعريف بمعايير وأهداف واشتراطات الجائزة، في دول الخليج المشاركة بالجائزة، إضافة إلى مصر والأردن، ويشرف عليها مجموعة من المدربين المتخصصين.

وقال الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة، إن ثمة تنسيقاً وجهوداً حثيثة للتعريف بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي سواء على الصعيد المحلي أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن، اللتين تم إدراجهما مؤخراً في الجائزة، من أجل توسيع رقعة المشاركة عبر تفعيل القنوات المتاحة للتواصل مع الميدان التربوي، وحث المعلمين للمشاركة لإبراز جهودهم وعطاءاتهم الأكاديمية والتربوية داخل المدرسة وخارج إطارها.

اهتمام كبير

وأضاف: تعكس جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلّم خليجي» اهتماماً كبيراً ومتنامياً من قبل القيادة الرشيدة في إكساب التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، وفي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن عامة الزخم المطلوب، بما يحقق تطلعات تلك الدول في إثراء العملية التعليمية عبر إحداث قفزات استثنائية في مساراتها بما يسهم في تحقيق توجهاتها نحو نهضة تنموية شمولية، يشكل التعليم عمودها الفقري، وركيزة نحو انطلاقات هائلة في كل مناحي الحياة ومجالاتها.

وذكر أن المعلم يحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويظل ضمن نظرته الشّمولية بعيدة المدى، لتحقيق أيّ تقدم مستقبلي، فهو يُعَدُّ رهاناً أصيلاً نحو أي تغييرٍ نوعيّ ومستدام، وتشكل الجائزة وسيلة للارتقاء بأفضل الممارسات التعليمية، واستشراف العمل التّربوي الذي من شأنه تعزيز مُخرجات التعليم، وصناعة أجيال قيادية واثقة ومعتدّة بذاتها، ومتسلّحة بأفضل وأحدث المعارف والمهارات والعلوم.

وأوضح الدرمكي أن الجائزة تستند إلى معايير عدة منتقاة لاختيار وتقييم الكفاءات التربوية من المترشحين، وهي الإبداع والابتكار والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، والتطوير والتعلم المستدام، والريادة المجتمعية والمهنية.

جهود

وأضاف أن الجائزة خصصت لها موقعاً إلكترونياً يتضمن مختلف التفاصيل والحيثيات الخاصة بها، وآلية التقديم لها للراغبين من المعلمين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر الموقع التالي: www.mbzaward.ae.