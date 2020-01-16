30 خريجاً ضمن الدورة الـ11 لبرنامج الشارقة للقادة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، خريجي وخريجات الدورة 11 من برنامج الشارقة للقادة، والبالغ عددهم 30 منتسباً للبرنامج، ليصل مجموع خريجيه إلى 445 منتسباً منذ انطلاقه في العام 2006، خلال الحفل الذي أقيم صباح أمس في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبتنظيم من مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وأُقيمت الدورة التي جاءت تحت شعار «القيادة بالمعرفة والخيال»، بشراكةٍ أكاديمية، جمعت «تطوير» مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة بوكوني في ميلانو بإيطاليا، وتناولت الدور الذي تلعبه الثقافة في تهيئة الظروف المحفزة للخيال.