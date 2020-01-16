دعم «أكاديمية الذكاء الاصطناعي» بكليات التقنية

المصدر: دبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا ممثلة في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» وشركة «أوراكل» العالمية المتخصصة في برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون لتعزيز التعاون كشريك تقني لدعم أكاديمية الذكاء الاصطناعي وتقديم الخبرات التقنية الحديثة ومواصلة العمل في تدريب الطلبة وتنفيذ أنشطة مشتركة مع جهات العمل الحكومية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقع الاتفاقية الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وآرون كيهار، نائب رئيس أول لتطبيقات الأعمال لدى شركة أوراكل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.