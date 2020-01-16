57 إخطار تعيين لمديرين جدد بمدارس دبي الخاصة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي نحو 57 إخطار تعيين لمديري مدارس خاصة بدبي خلال العام الدراسي الجاري 2019 - 2020، من بينهم 20 مدير مدرسة من خارج الدولة، و32 مديراً انتقلوا من مدارس خاصة إلى أخرى بدبي، بالإضافة إلى 5 مديرين جدد انتقلوا إلى دبي من إمارات أخرى في الدولة.

ويوجد في دبي اليوم 208 مدارس خاصة تطبق نحو 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً بخيارات متنوعة تناسب احتياجات وتطلعات أولياء الأمور في رحلة أبنائهم التعليمية من جهة، وتعزز من جاذبية إمارة دبي باعتبارها وجهة إقليمية جاذبة للتعليم والتعلم من جهة أخرى.

ويوجد 20 ألف معلم ينتمون إلى 121 دولة يقدمون خدمات التعليم لأكثر من 296 ألف طالب وطالبة في مدارس دبي الخاصة، وينتمون إلى 181 جنسية وثقافة.

وتسعى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للارتقاء بجودة ومخرجات التعليم بمختلف مراحله وأشكاله، وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دبي والإمارات، بما يُسهم في مسيرة التحول إلى اقتصاد المعرفة.

دور محوري

من جهته قال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، لـ «البيان»: «لطالما كان للقيادات المدرسية دور محوري في تطوير جودة التعليم الذي يحظى بها جميع طلبتنا في دبي، ونعمل على بناء وتعزيز جهودنا معاً من بلوغ أهدافنا المشتركة».

ولفت درويش إلى أن القيادات المدرسية مسؤولة عن الإشراف على جميع جوانب عمل المدرسة، ويخضعون أيضاً للمساءلة عن مختلف الجوانب المتعلقة بجودة أداء الطلبة وتطوير المنهاج التعليمي، وتعيين كوادر مؤهلة وتطويرها مهنياً.

آليات التعيين

ووفقاً لدليل تعيين مديري المدارس الخاصة في دبي الصادر عن الهيئة والمتوفر عبر موقعها الإلكتروني، فإن عمليات وإجراءات التعيين لن تقتصر على تقييم كفاءات ومؤهلات المرشحين لمنصب مدير مدرسة خاصة، بل ستركز أيضاً على تقييم مدى معرفتهم بالتقييمات الدولية وكيفية مواءمة أهداف وتوقعات المنهاج التعليمي وأساليب التدريس من أجل ضمان تمكين الطلبة من تحقيق نتائج متقدمة في التقييمات الدولية.