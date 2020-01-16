سلطان القاسمي: جامعة الشارقة تشهد تطوراً أكاديمياً على أعلى مستوى

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة: «أن الجامعة في سعيها لتحقيق أفضل مستويات التعليم لأبنائها الطلبة فإنها تشهد تطوراً علمياً أكاديمياً على أعلى مستوى، حيث تطرح في هذا الفصل الأكاديمي 56 برنامجاً للدراسات العليا في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية والقانونية، فضلاً عن الامتداد العالمي لها مع العديد من الجامعات والمعاهد والمنظمات التعليمية والعلمية العالمية العريقة، وذلك من أجل تمكين طلبتها من بلوغ أوسع وأعلى المراتب العلمية والتخصصية».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «خريف 2020»، والبالغ عددهم 301 خريج من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، الذي أقيم صباح أمس بقاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «نبارك لأبنائنا الخريجين ولذويهم، كما نبارك لأنفسنا بهم وبما استطاعوا أن يكتسبوه من العلم والمعرفة في جامعة الشارقة، راجياً من الله العلي العظيم أن يبارك لهم في بناء مكونات حياتهم العملية وفقاً لما تمنوه لهذه الحياة التي أرجو من الله تعالى أن تكون عامرة بالسعادة والتوفيق الدائم والنجاح».

وأضاف سموه: «فرحتنا وسعادتنا بكم اليوم أيها الأبناء الأعزاء وبما استطعتم من تحقيقه من العلم والمعرفة هو ما يورق الأمل والسعادة في مشاعرنا، لا سيما فيمن سيسعون منكم لمزيد من العلم والمعرفة بنيل الدرجات العلمية الأعلى والتعمق أكثر فيما قد عملوا على دراسته أو تخصصوا بعلومه، وهو الأمر الذي حتمت علينا مشاعرنا العمل في كل ما يلزم ليس فقط في توفير متطلباته في جامعتكم من بنى ومناهج للتعليم والتعلم والبحث العلمي الرصين، بل وفي توسيع تخصصاته لتلبية حاجة كل من يسعى في آفاق العلم، حيث تطرح جامعة الشارقة هذا الفصل الأكاديمي 56 برنامجاً للدراسات العليا في الميادين الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية والقانونية، فضلاً عن الامتداد العالمي للعديد من الجامعات والمعاهد والمنظمات التعليمية والعلمية العالمية العريقة، متعاونين ومشاركين لنمكنكم أيها الأبناء وغيركم الكثيرون من بلوغ أوسع وأعلى المراتب العلمية وحتى التخصصية».

وأضاف صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة: «ولعلنا نجدُ في ذلك المناسبةَ لتهنئة أنفسنا وإدارة الجامعة وجميع أعضاء هيئاتها التدريسية والإدارية والفنية وكذلك الطلابية بالإنجازات الكبرى والمراكز المتقدمة التي حققتها الجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والتي أقرتها منظمة «التايمز» العالمية المتخصصة بالتصنيف العالمي للجامعات، الأمر الذي يشكل مزيداً من الفخر والاعتزاز للدرجات العلمية التي يحملها كل خريج من الجامعة».

ووجّه سموه عدداً من النصائح الأبوية للخريجين، قائلاً: «اعتمدوا على الله تعالى في كل شأن من شؤون حياتكم، ثم بعد ذلك اعتمدوا على أنفسكم بأن تكونوا على أعلى درجات الثقة بحسن وتكامل تأهيلكم العلمي والمهني الذي من المؤكد أنه سيمكنكم من إحداث الانتقال والتقدم إلى الأفضل والأحسن في آفاق أدواركم الوطنية، بل وحياة كل منكم الشخصية منها والاجتماعية، لا سيما لمن يتخذ من التجديد والإبداع والابتكار منهجاً لحياته وعمله، ولا تخشوا الفشل عند المحاولة، فلا نجاح إن لم تمهد له بالمحاولة، وهو ما استخلصته تجارب الحياة في كل شأن من شؤونها».

شهادات

تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتسليم الشهادات للطلاب الخريجين، والبالغ عددهم 301 خريج، مهنئاً سموه إياهم على تخرجهم، ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة في ختام حفل التخريج على مصافحة عمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية، مثمناً سموه جهودهم في تأهيل هذه الكوكبة من الخريجين.