جامعة العين تطرح 7 برامج للماجستير والبكالوريوس الأولى من نوعها

المصدر: العين - داوود محمد

أكد الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، أن الجامعة حققت مع بداية العام الأكاديمي 2020، نقلة نوعية لتحقيق خططها الاستراتيجية للارتقاء بالمخرجات التعليمية، وبما يحقق طموحات ورغبات الطلبة وأولياء الأمور ومتطلبات سوق العمل ومشاريع التنمية الوطنية للدولة، وتم لأول مرة طرح 7 برامج للماجستير والبكالوريوس الأولى من نوعها على مستوى الدولة، برنامج بكالوريوس التغذية والحمية، ماجستير الإدارة الصحية، ماجستير العلوم الجنائية، ماجستير إدارة أعمال لمشاريع، بكالوريوس أمن الفضاء الإلكتروني. وأشار أن إدارة الجامعة، عملت لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، لتوفير مخرجات أكاديمية نوعية، تلبي الطموحات والرغبات، وتساهم في حركة التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف تم تغيير مسمى الجامعة السابق «للعلوم والتكنولوجيا» وباتت تحمل اسم «جامعة العين» لتكون جامعة نوعية شاملة لكافة التخصصات الأكاديمية، وتلبي رغبات الطلبة وسوق العمل، وعدم حصرها في تخصصات محددة، وبذلك باتت الآفاق واسعة للانطلاق نحو توسيع خططها وبرامجها، لطرح برامج وتخصصات أكاديمية بمعايير عالمية ومعتمدة من الجهات المختصة.