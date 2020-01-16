تعاون بين «أوقاف دبي» و«جامعة دبي» لدعم القصّر

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، بهدف تفعيل دور الجهتين وتضافر الجهود لدعم وتمكين القصر بمنح 20% خصماً على المصاريف الدراسية لهم ولموظفي المؤسسة ممن يودون الالتحاق ببرامج الجامعة الأكاديمية والتنفيذية.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً في مبنى جامعة دبي بين علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهتين.

وتم الاتفاق على مجالات عدة، منها: يمكن للمؤسسة تنظيم فعاليات خيرية وثقافية مشتركة داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى تسهيل الجامعة مشاركة طلبتها في الفعاليات الخيرية التي تنظمها مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

فيما ستقوم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بتسهيل فرص التدريب العملي والتطوعي من دون أجر مادي لطلبة جامعة دبي، خصوصاً هؤلاء الذين يبدون اهتماماً بتولي فرص الانخراط في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع. وستشجع المؤسسة طلبة المدارس القصّر المتميزين أكاديمياً بالالتحاق بجامعة دبي لاستكمال دراستهم.