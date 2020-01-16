«سي إن إن» تشيد باختراع لطلبة «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أشادت قناة «سي إن إن» CNN الأمريكية عبر تقرير تلفزيوني بثته خلال الشهر الماضي باختراع مبتكر لطلبة من الجامعة الأمريكية في الشارقة يحمل اسم بلوفين BluePhin.

وأوضح التقرير أن بلوفين BluePhin هو روبوت ذكي يجمع النفايات العائمة في المسطحات المائية، وهو واحد من أكثر حلول إدارة النفايات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، فهو يجمع البلاستيك والطحالب وغيرها من الحطام لمعالجة التلوث البحري في البحيرات والأنهار والبرك والقنوات والمرافئ والموانئ، فضلاً عن المناطق المحاذية للسواحل. وحسب تقرير قناة CNN فإن الفكرة التي تمحورت وظهرت للنور بين أروقة الجامعة الأمريكية في الشارقة قد حظيت برعاية تامة ودعم كبير من قبل مركز الشارقة لدعم ريادة الأعمال «شراع».