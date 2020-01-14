طالبان يبتكران طائرة من دون طيار

المصدر: (دبي – مرفت عبدالحميد)

ابتكر طالبان في كلية هندسة الطيران بكليات التقنية العليا طائرة من دون طيار يمكن التحكم بها عن طريق موجات الراديو.

وشرح الطالبان وهما عبدالله سليمان وعبد الرزاق محمد، اللذان يدرسان في السنة الثالثة، أن المشروع طائرة من دون طيار تعمل على الطاقة الكهربائية، وتنفذ مهمات الطائرات الاستكشافية وتستخدم لأغراض البحث العلمي.

تصميم

وأوضح الطالبان «أن الطائرة تم تصميمها من مادة «كاربون فايبر» التي تتمتع بعدة مزايا وأهمها خفة الوزن، وتحملها درجات الحرارة العالية ولا سيما في البلدان التي تتمتع بأجواء حارة، إضافة إلى أنها تتميز بمتانتها، وإمكانية ارتفاعها إلى أماكن عالية بسهولة ويسر».

مزايا

وأشارا إلى أنهما قاما بطلائها بطلاء خاص يقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية ما يتيح مضاعفة قدرة الطائرة على التخفي.

هدف

وأوضحا أن الهدف من ابتكارهما للطائرة «الشبح» لا يقتصر على استخدامها في مجالات المراقبة العسكرية، بل من الممكن استخدامها لأغراض مدنية وسلمية أخرى، تخدم بعض الهيئات والمؤسسات.

وهذا ما حاول إثباته الطالبان عبدالله وعبدالرزاق، حيث يعتزمان تطوير الطائرة الشبح لتؤدي أغراضاً ومهام جديدة، متمثلة في المراقبة الساحلية لبقع الزيت.

والمد الأحمر وبعض حالات الطوارئ الأخرى لمحطات توليد الطاقة في الشواطئ، إضافة إلى المسح البيولوجي والتصوير الحراري ومسح المباني بتقنية 3D، ورش المزروعات وغيرها من الاستخدامات المدنية.