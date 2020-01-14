1248 مستفيدا من دورات مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية عام 2019

المصدر: (دبي - البيان )

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي:

«أن عدد الطلاب المستفيدين من الدورات التي نظمها قسم شؤون الدارسين في المركز خلال عام 2019 وصل إلى 1248 مستفيداً من 49 جنسية». وأشارت البيانات الصادرة عن المركز إلى أن أعمار الدارسين المشاركين في الدورات التي نظمها القسم تراوحت بين 9 سنوات و72 سنة في دلالة على شمولية دورات المركز ومواءمتها مع مختلف أفراد المجتمع.

وشملت الدورات التي نظمها قسم شؤون الدارسين خلال العام الماضي دورات تخصصية للجاليات المقيمة في الدولة بما في ذلك الجاليات الفلبينية والباكستانية والهندية والسنغافورية والفرنسية والتركية والأثيوبية، بالإضافة إلى دورات المسلمين والمسلمات الجدد، والملتقى الرمضاني، ودورات الأطفال الصيفية، ودورات زاد طالب العلم، حيث شهدت هذه الفعاليات إقبالاً واسعاً من منتسبي المركز.