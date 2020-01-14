جامعة الإمارات تطرح مساقات دولية

المصدر: (العين - داوود محمد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة طرح بعض المساقات عبر منصتها الدولية UAEUX والتي تمثل باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومؤسسة edX العالمية.

وذلك تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة «أن إطلاق هذه المساقات يشكل أهمية خاصة وباعتبار أن جامعة الإمارات هي الأولى على مستوى مؤسسات التعليم العالي التي توقع شراكة مع هذه المؤسسة العالمية المرموقة»

وأوضح الدكتور حسان سليم عميد الكلية الجامعية «أن هذه المجموعة تتضمن 3 مساقات الأول هو «دراسات إماراتية»، ويطرح باللغة العربية لجميع طلبة التعليم العالي داخل الدولة وخارجها ولأي شخص حول العالم، وذلك ضمن نظامي المساقات الكبرى المفتوحة، أو المساقات الصغرى الخاصة».

وذكر أن المساق الثاني هو «ما قبل المستوى المتوسط» والذي يهدف إلى تطوير مهارات المتعلمين في اللغة الإنجليزية، أما المساق الثالث فهو مساق اللغة الإنجليزية المتوسطة بوصفها لغة ثانية.