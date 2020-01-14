فرق ميدانية من «التربية» تجوب المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

جابت أمس فرق ميدانية متخصصة من وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير انتظام دراسة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والتأكد من توفير كافة المتطلبات وتوزيع الكتب.

ووضعت وزارة التربية والتعليم خطة محكمة لتحقيق الانسيابية في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكاليات أو عوائق، وبطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية بشكل عصري ومنظم، مع الأخذ بعين الاعتبار التدخل في أي وقت لمساندة جهود المدارس في حال وجود أي طارئ أو حاجة للمساعدة، فضلاً عن وجود مهندسين في الميدان لدعم المدارس.

بدورها استقبلت مدارس حكومية طلابها بالترحيب وتقديم الضيافة لهم من «الكرك والقهوة والتمر»، مؤكدين على أهمية جعل البيئة المدرسية جاذبة ومحببة للطلبة، وخلق نوع من الألفة بينهم وبين المعلمين.

وتواصلت «البيان» مع إدارات مدارس حكومية في مختلف مناطق الدولة، وأكدت انتظام الدراسة وبدء توزيع الأجزاء الثانية من الكتب المدرسية على الطلاب، مشيرين إلى أن حضور الطلبة تجاوز الـ 70%، وأرجعوا ذلك لبدء الامتحانات التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر بكافة مسارات (العام والمتقدم والنخبة والتخصصي).

وأكدت الإدارات المدرسية أن وزارة التربية والتعليم أتاحت للطلبة الاطلاع على نتائجهم عبر موقعها الإلكتروني من خلال إدخال الرقم الخاص بالطالب.

وشهد الميدان التربوي منذ دوام الهيئات الإدارية والتدريسية العديد من الأنشطة والإجراءات المتصلة باستئناف الفصل الدراسي الثاني، من الحصول على تدريب متخصص، ومتابعة جاهزية المدارس وتوفير الكتب المدرسية وانتظام المعلمين والإداريين، في وقت شكلت فيه الوزارة لجان عمل للوقوف على أية احتياجات للمدارس، من خلال زيارات لها للاطمئنان على سير العملية التعليمية فيها على النحو المطلوب، ووفق ما هو متوقع دون معوقات.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى وضع خطط تركز على تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، ووضع معايير عامة للإدارة الصفية، إضافة إلى المشاركة في الأندية العلمية، وجعل البرامج العلمية إلزامية للطلاب حتى سن الثامنة عشرة، حرصاً منهم على جعل الفصل الدراسي الثاني مفعماً بالحيوية والعمل على رفع مهارات الطلبة.

كما انتظم أمس طلاب مدارس خاصة، وأخرى تستأنف الدوام اليوم بعد تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية.