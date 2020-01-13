جامعة الإمارات تطلق 3 مساقات عبر منصتها الالكترونية الدولية لأول مرة

المصدر: العين – داوود محمد:

أعلنت جامعة الإمارات طرح 3 مساقات أكاديمية عبر منصتها الإلكترونية الدولية، لأول مرة، تمثل باكورة الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومؤسسة edX العالمية. تزامناً مع بدء أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وهي مساق دراسات إماراتية لتعزيز الهوية الوطنية، ومساران لتطوير مهارات اللغة الإنكليزية لطلبة الثانوية لتحقيق معايير القبول الجامعي.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، أن إطلاق هذه المساقات يشكل أهمية خاصة، باعتبار أن جامعة الإمارات هي الأولى على مستوى مؤسسات التعليم العالي، توقع شراكة مع هذه المؤسسة العالمية، وانسجاماً مع الجهود والتوجهات الحالية للجامعة ضمن مشروع "جامعة المستقبل" في تقديم خدماتها التعليمية والذي يبنى على أساس التحول الرقمي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة واستهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية في دولة الإمارات.

من جانبه أشار لأستاذ الدكتور حسان سليم، عميد الكلية الجامعية، إلى أن هذه المجموعة تتضمن ثلاث مساقات، الأول "دراسات إماراتية"، متطلب دراسي عام لغالبية طلبة التعليم العالي في دولة الإمارات، لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وتقدير الإنجازات الوطنية. ويركز على تعريف المتعلمين بالقيم الاجتماعية للمجتمع الإماراتي وتراثه، وتقديم صورة دقيقة واضحة عن تاريخ الدولة وجغرافيتها، والسياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها والتنمية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وتمكين المرأة ودورها في المجتمع.

ويُطرح المساق باللغة العربية لجميع طلبة التعليم العالي داخل الدولة وخارجها ولأي شخص حول العالم، أما المساقان الثاني والثالث فيُطرحان لمساعدة طلبة المدارس الثانوية على تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وتحقيق معايير القبول في جامعات الدولة ومؤسسات التعليم العالي بصفة عامة وجامعة الامارات بصفة خاصة.

والمساق الثاني (ما قبل المستوى المتوسط) يهدف إلى تطوير مهارات المتعلمين في اللغة الإنجليزية، من خلال تنمية مهارات القراءة والاستماع والكتابة في سياق أكاديمي فاعل، بالإضافة إلى تشجيع الإقبال على الموضوعات الأكاديمية. كذلك يطور المساق من فهم المتعلمين واستخدامهم للمفردات الأكاديمية الشائعة، بالإضافة إلى زيادة النطاق المعرفي للمتعلمين، واستخدامهم الدقيق للبنى النحوية في اللغة الإنجليزية. والمساق الثالث هو مساق اللغة الإنجليزية المتوسطة بوصفها لغة ثانية، سيساعد المتعلمين على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة والقواعد. سيتمكن المتعلمون من تطوير استراتيجياتهم الاختبارية في مهارتي القراءة والاستماع مما يؤهلهم لاختبار الامارات القياسي في اللغة الإنجليزية "امسات".

وتعتبر المساقات الثلاثة بداية واعدة لمساقات عامة وخاصة ومتنوعة تعزم الجامعة طرحها لخدمة الطلبة و المحاضرين و الموظفين وأعضاء هيئة التدريس .