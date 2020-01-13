13073طالباً يبدأون الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

استقبلت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس 13073 طالباً من مختلف التخصصات الدراسية إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني.

وتوزع الطلبة بواقع 1689 طالباً وطالبة في كلية الإدارة والاقتصاد، و747 في كلية التربية، و2726 في كلية الهندسة، و626 في كلية الأغذية والزراعة، و3253 في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و1049 في كلية تقنية المعلومات، و751 في كلية القانون، و642 في كلية الطب والعلوم الصحية، و1595 في كلية العلوم، حيث تم طرح 1161 مساقاً دراسياً بواقع 2836 شعبة.

استمرار التسجيل

وأكد الدكتور عتيق جكة المنصوري، النائب المشارك لشؤون الطلبة والتسجيل: «أن إدارة القبول والتسجيل في الجامعة أنهت إجراءات تأكيد القبول لجميع الطلبة، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، حيث يواصل الطلبة تقديم طلبات التسجيل الذي ما زال مستمراً على الرغم من بدء الدراسة أمس، وسيستمر التسجيل لغاية 16 يناير الجاري».

عمليات الإرشاد

ومن جهتها رحّبت الدكتورة نعيمة الدرمكي، عميد الحياة الطلابية، بطلاب الدفعة الجديدة الذين تم قبولهم هذا الفصل، وقدمت توجيهات وإرشادات للطلبة، مؤكدة فيها ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية التعلمية. وقالت الدرمكي: «اليوم تبدأ مرحلة جديدة من مسيرتكم العلمية والتعليمية، مرحلة تعتمد على النقاش والبحث العلمي، والتي تختلف عن المراحل التعليمية في المدارس، مرحلة تتطلب مهارات وقدرات يكون للطالب الدور الأكبر بأن ينهل من بحور المعرفة والعلوم من أجل الإسهام في بناء النموذج المثالي الذي يسهم في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع».

ورش عمل

وتضمن برنامج استقبال الطلبة المستجدين جلسات حول الحياة الأكاديمية وورش عمل حول اختيار التخصص وسوق العمل، كما سيتم عقد ندوة تعريفية عن ثقافة دولة الإمارات بالنسبة للطلبة الدوليين، بالإضافة إلى معرض الخدمات الطلابية لشؤون الطلبة والكلية الجامعية لتعريف الطلبة المستجدين وأولياء أمورهم بالكليات والتخصصات التي تطرحها الجامعة والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالدراسة والحياة الأكاديمية بالجامعة.