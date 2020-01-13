«التقنية العليا» تحتفي بـ10 إنجازات في 4 أعوام

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

احتفت كليات التقنية العليا صباح أمس بعشرة من أبرز إنجازاتها الاستراتيجية التي تحققت على مدار السنوات الأربع الأخيرة خلال مؤتمرها النصف سنوي الذي عقدته تحت شعار «رواد التغيير للجيل الرابع» والذي استعرضت خلاله تفاصيل تلك الإنجازات وكرمت فرق العمل القائمة عليها، وكان آخر تلك الإنجازات إطلاق المرحلة التجريبية من بوابة «كوادر» لتعزيز فرص توظيف الخريجين والتي ستعلن تفاصيلها قريباً، بالإضافة إلى النجاح في احتضان 25 شركة ناشئة ضمن المناطق الحرة الاقتصادية الإبداعية للطلبة والتي تستهدف تخريج شركات ورواد أعمال، كما تضمنت الإنجازات الشهادات الاحترافية العالمية والاعتماد الأكاديمي للبرامج محلياً، وتوجيه الخريجين للعمل في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين.

وخلال الملتقى الذي حضره 1200 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية سلط الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في كلمته الرئيسية الضوء على أبرز عشرة إنجازات حققتها الكليات في الأعوام 2016 - 2019، والتي تضع أساساً قوياً للانطلاق نحو الاستعداد للخمسين في إطار خطة «الجيل الرابع» الرامية لتخريج «قادة فنيين متخصصين» وتوفير «تعليم للجميع»، وإعداد شباب كرواد أعمال وتخريج شركات.

وأكد الدكتور الشامسي أن ما تحقق يبقى البداية، وهناك سعي للوصول للمزيد من الإنجازات بما يتماشى مع طموحات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، مستعرضاً عدداً من الإنجازات التي حققتها الكليات والمتمثلة في حصول كافة برامجها على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي بالدولة (CAA) وكذلك نجاح الكليات من خلال تطبيق نموذج «التعليم الهجين» في ربط برامجها بالشهادات الاحترافية العالمية. وأشار إلى ما تحقق على مستوى تعزيز فرص توظيف الخريجين، حيث نجحت الكليات في رفع نسبة إعادة توجيه الخريجين للعمل في القطاع الخاص من 26% إلى 57%، بالإضافة إلى التوجه لجعل التدريب العملي لجميع الطلبة في القطاع الخاص.

«سند» و«هادف»

وعلى مستوى التوطين، استعرض الدكتور الشامسي إنجازات إدارة الموارد البشرية من خلال مبادرتي «سند» و«هادف»، مشيراً إلى نجاح برنامج «هادف» المتخصص في التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية في تعزيز التوطين على المستوى الأكاديمي، حيث تمكن 47 من الملتحقين بهادف من إتمام متطلبات البرنامج بنجاح، وتطرق الدكتور الشامسي إلى تدشين مناطق حرة اقتصادية إبداعية في فرعي الكليات بدبي ورأس الخيمة، مشيراً إلى أن هذه المناطق تحتضن اليوم نحو 25 شركة ناشئة لطلبة الكليات.

تعليم تطبيقي

وثمن فوز كليات التقنية بجائزة «روسبا» العالمية المرموقة الفئة الذهبية للصحة والسلامة المهنية لعام 2019م من قبل الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث، كما أشار أيضاً إلى نجاح الكليات في تأسيس أول شبكة عالمية للتعليم التطبيقي على مستوى المنطقة «GAEN». وعقدت خلال الملتقى جلسة نقاشية حول الخطط المستقبلية والجديد على مستوى خطة «الجيل الرابع» لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز على مستوى الموظفين والتي شملت فئات «الموظف المتميز» و«الموظف الاستثنائي»، «والجندي المجهول» و«الموظف المبدع» و«العمل المجتمعي».