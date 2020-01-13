«كهرباء الشارقة» تستقبل طلبة «نيويورك»

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من طلاب ماجستير إدارة الأعمال بمعهد نيويورك للتكنولوجيا يضم 25 طالباً وطالبة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، للتعرف إلى مبادرات الهيئة وخططها الاستراتيجية لتنمية وتطوير الكفاءات، واكتساب الخبرات العلمية والعملية، والاطلاع على نماذج خدمة المشتركين وكفاءة الطاقة.

ورحب الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالوفد، وأكد أن الهيئة تحرص على توفير كل الإمكانات لطلاب وطالبات العلم في كل أنحاء العالم للتدريب، والاستفادة من برامج الهيئة التطويرية. واستعرض الدكتور المهندس راشد الليم، أمام الطلاب، الاستراتيجيات التي نفّذتها الهيئة في عدد من المشاريع والبرامج التي أسفرت عن تطوير منظومة العمل، وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الحكومية والمشاركة المجتمعية مع كل الجهات الخاصة والحكومية، واكتشاف وتنمية المواهب في المجالات كافة.

بدورهم، أعرب طلاب وطالبات معهد نيويورك للتكنولوجيا عن شكرهم لحفاوة الاستقبال من إدارة الهيئة، معبّرين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تقوية أسس العلاقة المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في كل مجالات التعليم والتدريب، والاطلاع على البرامج التي تقدمها الهيئة لطلاب العلم والمعرفة، إضافة إلى الخدمات التي توفرها على صعيد تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، مشيدين بالمستوى التعليمي والكفاءة المهنية المتوافرة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة.