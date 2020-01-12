مدارس خاصه في الشارقة ودبي تعلن تعليق الدراسة لليوم الثاني علي التوالي

المصدر: دبي - رحاب حلاوه

أعلنت مدارس خاصه في دبي و الشارقه تعليق الدراسة غدا الاثنين لليوم الثاني علي التوالي ايمانا منها بأهمية المحافظة علي أمن وسلامه الطلاب في ظل وجود تجمعات مياه محيطه بمدارسهم علي أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.

وأوضحت تلك المدارس أنها تعمل علي تنظيف المدارس و تجهيزها لاستقبال الطلبه.

وكانت تلك المدارس أرسلت رسائل نصيه لأولياء الأمور تفيد فيها بأنها علقت الدراسة لليوم الثاني علي التوالي نظرا لهطول أمطار الخير على البلاد، مؤكدين فيها حرصهم علي سلامه الطلاب في ظل استمرار هطول الأمطار علي عدد من المناطق المختلفة.